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Müftüoğlu kongreye katıldı

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AVRUPA Bisiklet Birliği (UEC) yıllık olağan genel kurulu 17 Mart 2024 tarihinde İspanya’nın Santiago de Compostela şehrinde düzenlendi.

Müftüoğlu kongreye katıldı mask
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Avrupa ve Dünya Bisikletinde gelişmelerin ele alındığı kongreye Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Balkan Bisiklet Birliği Başkanı ve UCI Dayanışma Komisyonu üyesi olarak Emin Müftüoğlu katıldı. 35 ülke temsilcisi ile Kıta konfederasyonları temsilcilerinin yer aldığı kongrede açılış konuşmalarını Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Başkanı David Lappartient ve UEC Başkanı Enrico Della Casa yaparken, kongre kapsamında yer alan UCI paylaşım platformunda bisikletin odağındaki güncel konular, Olimpiyat oyunları ve önemli müsabakalar ile yeni bisiklet disiplinleri ve sporcu gelişim projelerine dair paylaşım ve işbirliği olanakları görüşüldü. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi
# türkiye, dünya, Yer, paylaşım

19 Mar 2024 - 01:56 - Gündem

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