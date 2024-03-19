- Siyaset

CHP Alanya'dan miting açıklaması

ABONE OL Google News Sayfamız

CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, Genel Başkan Özgür Özel'in mitinginde provokatif amaçlı pankartlar açıldığını söyledi.

CHP Alanya'dan miting açıklaması mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Başkan Kandemir, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılımıyla bugün saat 15.00’te Belediye binası arkasında Alanya Buluşması adıyla bir Açıkhava toplantısı düzenlenmiştir. Ramazan ayı olmasına rağmen yakından uzaktan zaman ayırarak gelen vatandaşlarımız başta olmak üzere Genel Başkanımız, Antalya İl Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Belediye Başkanlarımız, İlçe Başkanlarımız ve partimizin muhtelif kademe yöneticilerine, toplantının organize edilmesi için cansiparane çalışan ilçe örgütümüze, gençlik ve kadın kollarımıza çok teşekkür ediyoruz.
Öte yandan, Alanya Belediye Başkan Adayımız Osman Tarık Özçelik’in konuşması sırasında provakatif nitelikli iki pankart açıldığı farkedilmiş, pankartı açanlar alandan uzaklaştırılmıştır. Buna karşın, önceden planlandığı çok açık olan eylemin üçüncü bir kişi tarafından kayda alındığı ve bu kaydın bir partinin eski ilçe başkanı tarafından sosyal medyada dolaşıma sokularak yandaş bazı internet haber sitelerinde yayına sokulduğu görülmüştür. Provakatif girişim konusunda hukuk girişimler başlatılmıştır.
Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyetimizin kurucu partisidir, Cumhuriyet değerlerine ve Atatürk ilkelerine bağlıdır. Bugün düzenlenen açıkhava toplantısında Cumhuriyet değerlerine ve Atatürk ilkelerine bağlı söz ve söylemlerde bulunulmuştur. Aldığımız tüm önlemlere karşın bir provakasyon girişiminde bulunulmuştur. Bu türden eylemler, seçim yarışını kaybedeceğini anlayanların acizane çırpınışları olarak görülmektedir.
Adayımız Osman Tarık Özçelik, projeleri ve ekibiyle Alanyamızı çağdaş bir kent haline getirmek için çalışmalarına devam etmektedir." (CHP Alanya/BÜLTEN)

Kaynak: CHP Alanya

# Gelen, Belediye, kişi, Bir, Sosyal, başkan

19 Mar 2024 - 01:54 - Siyaset

Mahreç  Bülten

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Mahmutlar muhtar adayı Bağışlar: "Başkanlar ile görüştü" mask
Mahmutlar muhtar adayı Bağışlar: "Başkanlar ile görüştü"
Gökhan Zan hakkında şok iddia: "5 milyon dolar artı TRT yorumculuğu..." mask
Gökhan Zan hakkında şok iddia: "5 milyon dolar artı TRT yorumculuğu..."
CHP'nin ısrarı pahalıya patladı! Ankette şok sonuçlar... mask
CHP'nin ısrarı pahalıya patladı! Ankette şok sonuçlar...
Tütüncü: Hal esnafı ne derse o olacak mask
Tütüncü: Hal esnafı ne derse o olacak
'Ulaşım sorununu beraber çözeceğiz' mask
'Ulaşım sorununu beraber çözeceğiz'
CHP Alanya'dan Özgür Özel daveti mask
CHP Alanya'dan Özgür Özel daveti
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber