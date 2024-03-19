19 Mar 2024 - 01:42- Asayiş G:

Apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu

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Çarşı Mahallesi, İskele Caddesi'nde bulunan binanın ikinci katında yangın çıktı

Apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu mask
Apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu
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ALANYA'DA apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Çarşı Mahallesi, İskele Caddesi'nde bulunan bir binanın ikinci katında yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu. (AA)

Apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu

Kaynak: AA
# sağlık, Polis, Bir, Alanya

19 Mar 2024 - 01:42 - Asayiş

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