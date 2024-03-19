Apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu

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ALANYA'DA apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Çarşı Mahallesi, İskele Caddesi'nde bulunan bir binanın ikinci katında yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu. (AA)

Kaynak: AA