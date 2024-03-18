18 Mar 2024 - 23:44- Gündem G:

Alanya'da korkunç anlar kamerada: Üst geçitten kendini bıraktı

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Alanya'da meydana gelen korkunç olay kötü bitti. Canına kıymak isteyen bir vatandaş üst geçide çıkarak kendini boşluğa bıraktı. O anlar saniye saniye kaydedildi

Alanya'da korkunç anlar kamerada: Üst geçitten kendini bıraktı
Alanya'da korkunç anlar kamerada: Üst geçitten kendini bıraktı
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Edinilen bilgiye göre,  Alanya'da D-400 karayolu üzerinde eski  Devlet Hastanesi kavşağında kimliği bilinmeyen  bir vatandaş henüz belirlenemeyen bir sebeple üst geçide çıkarak canına kıymak istedi. İhbar üzerine bölgeye hemen emniyet,  sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin o sırada açtığı  hava yastığını gören vatandaş önlemi boşa çıkarmak için köprü demirlerinde yer değiştirerek ekipleri refüjdeki demir bariyerlerin arkasında bıraktı. Ekipler hava yastığını yolun diğer tarafına taşımak isterken vatandaş bir anda kendini boşluğa bıraktı. Asfalt zemine düşmesinin ardından ağır yaralanan vatandaş hastanede hayatını kaybetti.
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18 Mar 2024 - 23:44 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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