Edinilen bilgiye göre, Alanya'da D-400 karayolu üzerinde eski Devlet Hastanesi kavşağında kimliği bilinmeyen bir vatandaş henüz belirlenemeyen bir sebeple üst geçide çıkarak canına kıymak istedi. İhbar üzerine bölgeye hemen emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin o sırada açtığı hava yastığını gören vatandaş önlemi boşa çıkarmak için köprü demirlerinde yer değiştirerek ekipleri refüjdeki demir bariyerlerin arkasında bıraktı. Ekipler hava yastığını yolun diğer tarafına taşımak isterken vatandaş bir anda kendini boşluğa bıraktı. Asfalt zemine düşmesinin ardından ağır yaralanan vatandaş hastanede hayatını kaybetti.
18 Mar 2024 - 23:44- Gündem Güncelleme:
Alanya'da korkunç anlar kamerada: Üst geçitten kendini bıraktı
Alanya'da meydana gelen korkunç olay kötü bitti. Canına kıymak isteyen bir vatandaş üst geçide çıkarak kendini boşluğa bıraktı. O anlar saniye saniye kaydedildi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.