Alanya'da korkunç anlar kamerada: Üst geçitten kendini bıraktı

Edinilen bilgiye göre, Alanya'da D-400 karayolu üzerinde eski Devlet Hastanesi kavşağında kimliği bilinmeyen bir vatandaş henüz belirlenemeyen bir sebeple üst geçide çıkarak canına kıymak istedi. İhbar üzerine bölgeye hemen emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin o sırada açtığı hava yastığını gören vatandaş önlemi boşa çıkarmak için köprü demirlerinde yer değiştirerek ekipleri refüjdeki demir bariyerlerin arkasında bıraktı. Ekipler hava yastığını yolun diğer tarafına taşımak isterken vatandaş bir anda kendini boşluğa bıraktı. Asfalt zemine düşmesinin ardından ağır yaralanan vatandaş hastanede hayatını kaybetti.