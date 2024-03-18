18 Mar 2024 - 23:44- Gündem G:

Alanya'da korkunç anlar kamerada: Köprüden kendini bıraktı

ABONE OL Google News Sayfamız

Alanya'da meydana gelen korkunç olay kötü bitti. canına kıymak isteyen bir vatandaş üst geçide çıkarak kendini boşluğa bıraktı

Alanya'da korkunç anlar kamerada: Köprüden kendini bıraktı
Alanya'da korkunç anlar kamerada: Köprüden kendini bıraktı
Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Edinilen bilgiye göre, Alanya'da eski Devlet Hastanesi kavşağında kimliği bilinmeyen bir vatandaş henüz belirlenemeyen bir sebeple üst geçide çıkarak canına kıymak istedi. 

İhbar üzerine bölgeye hemen emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İkna çalışmaları sürerken, itfaiye ekipleri de önlem olarak hava yastığı hazırlıyorken vatandaş bir anda kendini boşluğa bıraktı.

Canına kıymak isteyen vatandaşın durumu henüz netlik kazanmadı.

Gelişmeler gelecek....
# Alanya, üst geçit, İntihar, etti, Bir, sağlık, Hava

18 Mar 2024 - 23:44 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Alanya'da hastaneleri dolduran felaket kapıda: Acil önlem çağrısı yapıldı mask
Alanya'da hastaneleri dolduran felaket kapıda: Acil önlem çağrısı yapıldı
Alanya'da sorun büyüyor; bir türlü çözüm bulunamıyor mask
Alanya'da sorun büyüyor; bir türlü çözüm bulunamıyor
Halk Eğitim Merkezi'nde taciz skandalı: Müdür üç ay boyunca engelli kadını... mask
Halk Eğitim Merkezi'nde taciz skandalı: Müdür üç ay boyunca engelli kadını...
Üniversiteye hazırlanan kızın cesedi bulundu mask
Üniversiteye hazırlanan kızın cesedi bulundu
Korkunç kaza! Servis minibüsü devrildi: 14'ü öğrenci 15 yaralı mask
Korkunç kaza! Servis minibüsü devrildi: 14'ü öğrenci 15 yaralı
Korkunç iddia! Halk Eğitim Merkezi müdürü 3 ay boyunca taciz etti mask
Korkunç iddia! Halk Eğitim Merkezi müdürü 3 ay boyunca taciz etti
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber