Alanya'da korkunç anlar kamerada: Köprüden kendini bıraktı

Edinilen bilgiye göre, Alanya'da eski Devlet Hastanesi kavşağında kimliği bilinmeyen bir vatandaş henüz belirlenemeyen bir sebeple üst geçide çıkarak canına kıymak istedi.

İhbar üzerine bölgeye hemen emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İkna çalışmaları sürerken, itfaiye ekipleri de önlem olarak hava yastığı hazırlıyorken vatandaş bir anda kendini boşluğa bıraktı.

Canına kıymak isteyen vatandaşın durumu henüz netlik kazanmadı.

Gelişmeler gelecek....