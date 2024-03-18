Alanya'da korkunç anlar kamerada: Köprüden kendini bıraktı

Edinilen bilgiye göre, Alanya'da eski Devlet Hastanesi kavşağında kimliği bilinmeyen bir vatandaş henüz belirlenemeyen bir sebeple üst geçide çıkarak canına kıymak istedi.
İhbar üzerine bölgeye hemen emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İkna çalışmaları sürerken, itfaiye ekipleri de önlem olarak hava yastığı hazırlıyorken vatandaş bir anda kendini boşluğa bıraktı.
Canına kıymak isteyen vatandaşın durumu henüz netlik kazanmadı.
Gelişmeler gelecek....
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.