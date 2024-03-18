Olaylı maçın ardından Fenerbahçe kariyerini resmen bitirdi

Trabzonspor maçının bitiş düdüğünün ardından bordo-mavili taraftarların sahaya girmesi ve futbolcularla arbede yaşamaştı.Herkesi şoke eden bu olayın ardından Fenerbahça oyuncusu Miha Zajc kulübünden ayrılmaya karar verdi.

OLAYLI MAÇ ŞOKE ETTİ

Trabzonspor maçında gördüğü manzara karşısında şok olan ve Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Miha Zajc menajerine yaz transfer döneminde gelecek tekliflere açık olmasını söyledi.

8 MAÇ FORMA GİYEBİLDİ

Yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle bu sezon Trendyol Süper Lig'de yalnızca 8 maçta süre alabilen Miha Zajc, 16 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.

Kaynak: Haber Merkezi