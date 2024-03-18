Antalya'da şok ölüm! Dün yemek götürdüğü babasını sabah kaybetti

Antalya'da eşinden yaklaşık 20 yıl önce ayrılan ve tek başına yaşayan Mustafa İşlek'ten haber alamayan oğlu Ali İşlek, gece saatlerinde yanına yemek alarak eve gitti. Eve giren Ali İşlek, babasının uyuduğunu görünce yan odaya geçerek kendisi de uyudu.
SABAH GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Sabah saatlerinde babasını uyandırmaya giden Ali İşlek, tepki alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine ekipler sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibinin yaptığı incelemede, Mustafa İşlek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Belediye tabibinin ölümü şüpheli bulması üzerine İşlek'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Ekiplerin olayla ilgili çalışması devam ediyor.
Kaynak: DHA
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.