Antalya'da şok ölüm! Dün yemek götürdüğü babasını sabah kaybetti

Antalya'da eşinden yaklaşık 20 yıl önce ayrılan ve tek başına yaşayan Mustafa İşlek'ten haber alamayan oğlu Ali İşlek, gece saatlerinde yanına yemek alarak eve gitti. Eve giren Ali İşlek, babasının uyuduğunu görünce yan odaya geçerek kendisi de uyudu.

SABAH GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Sabah saatlerinde babasını uyandırmaya giden Ali İşlek, tepki alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine ekipler sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibinin yaptığı incelemede, Mustafa İşlek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Belediye tabibinin ölümü şüpheli bulması üzerine İşlek'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Ekiplerin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

Kaynak: DHA