Yemek dağıtan Türk Kızılay personeline saldırı gerçekleştirildi

Hatay İskenderun Pınarbaşı Caddesi’nde öğleden sonra Türk Kızılay İskenderun Şubesi görevlileri, yemek dağıtımına başladı.

Türk Kızılay İskenderun Şube Başkanı Recep Sivri, yemek sırasında bekleyen A.Y.'nin sıraya girmesini istedi. Yemek için kap getirmeyen bu kişi ile Türk Kızılay görevlileri arasında tartışma çıktı.

Ortamın gerilmesiyle A.Y., kurumda yemek dağıtan görevli Mehmet Balcı’ya yumruk ve kafa attı. A.Y., daha sonra olay yerinden kaçtı. Balcı, hastaneye kaldırıldı.

Balcı'nın burnunda ve yanaklarında kırıklar olduğu saptandı. Balcı'nın İskenderun Devlet Hastanesi'nde ilk tedavisinin ardından Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındığı belirtildi.

Olay yerine gelen polis, güvenlik kamerasındaki görüntüleri inceledikten sonra şüphelinin, eşgalini belirleyerek aramaya başladı. Kısa süren çalışmanın ardından A.Y., gözaltına alındı.

Kaynak: DHA