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Pala ve satırlarla birbirlerine saldırdılar

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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde iki grup pala ve satırlarla sokak ortasında birbirine saldırdı

Pala ve satırlarla birbirlerine saldırdılar mask
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Manisa'da cadde üzerinde karşılaşan iki grup genç, bir süre konuştuktan aralarında kavga çıktı. Çok sayıda kişinin karıştığı kavgada, taraflar ellerinde pala ve satırlarla birbirine saldırdı. Bir hafta önce yaşanan kavga anına ilişkin kamera görüntüsü ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kişinin pala ile etrafındakilere vurduğu görülürken, arbede sırasında tarafların tekme ve yumruklarla da birbirlerine saldırdıkları görüldü.

Kaynak: DHA
# Bir, Kavga

18 Mar 2024 - 23:10 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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