Pala ve satırlarla birbirlerine saldırdılar

Manisa'da cadde üzerinde karşılaşan iki grup genç, bir süre konuştuktan aralarında kavga çıktı. Çok sayıda kişinin karıştığı kavgada, taraflar ellerinde pala ve satırlarla birbirine saldırdı. Bir hafta önce yaşanan kavga anına ilişkin kamera görüntüsü ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kişinin pala ile etrafındakilere vurduğu görülürken, arbede sırasında tarafların tekme ve yumruklarla da birbirlerine saldırdıkları görüldü.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.