Pala ve satırlarla birbirlerine saldırdılar

Manisa'da cadde üzerinde karşılaşan iki grup genç, bir süre konuştuktan aralarında kavga çıktı. Çok sayıda kişinin karıştığı kavgada, taraflar ellerinde pala ve satırlarla birbirine saldırdı. Bir hafta önce yaşanan kavga anına ilişkin kamera görüntüsü ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kişinin pala ile etrafındakilere vurduğu görülürken, arbede sırasında tarafların tekme ve yumruklarla da birbirlerine saldırdıkları görüldü.

Kaynak: DHA