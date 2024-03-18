Çöp konteynerine yazılmış! "Ceset aşağıda"

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Belgrad Ormanı'nda son 40 gün içinde üçüncü kez erkek cesedi bulunması, bölgede endişe yarattı. Son cesedin bulunması, çöp konteynerine yazılmış bir not sayesinde gerçekleşti. Ormanda sık sık yürüyüşe çıkan vatandaşlar ve fotoğrafçılar, yaşanan bu korkunç olaylar karşısında tedirginliklerini dile getiriyor.
SON CESET VE BULUNUŞ HİKAYESİ
Dün öğle saatlerinde Bahçeköy Hunca mevkiinde, kaynak suyu çeşmesinden su almaya gelen vatandaşlar, çöp konteynerinin üstünde "Ceset aşağıda" yazılı bir notla karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları inceleme sonucu konteynerden yaklaşık 300 metre aşağıda uçurumun dibinde bir erkek cesedi buldu. Tanınmayacak haldeki ve üstünde kimlik bulunmayan ceset, itfaiye ekiplerinin iki saat süren çalışması sonucu çıkarılarak Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
NOTU GÖREN VATANDAŞIN İFADESİ
Cesedin bulunmasına neden olan notu gören ve polise haber veren Dilek Sönmez, yaşadıklarını "Su için gelmiştik. 'Ceset aşağıda' diye yazı gördük. Sonra polise haber verdik" şeklinde anlattı.
40 GÜNDE BULUNAN ÜÇÜNCÜ CESET
Belgrad Ormanı, 14 Mart'ta Serhat Tekin Kantele'nin yarı gömülmüş cesedinin bulunması ve 12 Şubat'ta ağaca asılı çıplak ve kimliği belirsiz bir erkek cesedinin bulunmasıyla son 40 gün içinde üç farklı cinayetin mekanı oldu. Bu olaylar, Belgrad Ormanı'nın güvenliğine dair soru işaretlerini artırıyor.
ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR
İstanbul polisi, Belgrad Ormanı'nda bulunan cesetlerle ilgili geniş çaplı bir araştırma yürütüyor. Toplumda yarattığı tedirginlik ve korku atmosferi nedeniyle, olayların aydınlatılması ve faillerin bir an önce yakalanması bekleniyor. Bu son olay, ormanın sakin ve huzurlu imajının altını oyarken, yetkililerden alınacak önlemler merakla bekleniyor.
Kaynak: KARAR
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.