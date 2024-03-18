Nesrin Sipahi'nin hayatını kaybettiği açıklanmıştı; gerçek bambaşka çıktı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı 89 yaşındaki Nesrin Sipahi'nin hayatını kaybettiği açıklanmıştı ama gerçek bambaşka çıktı. Hayatını kaybeden isim meğer Nesrin Ersipahi'ymiş. Onur Akay, sanatçının ani gelişen bir rahatsızlık sonucu dün hayatını kaybettiğini söyledi. Nesrin Sipahi'nin ölüm haberinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.
Onur Akay, yanlışlığı ortadan kaldırmak için şu yazıyı paylaştı:
“Türk sanat müziği sanatçısı Nesrin Ersipahi’yi, ani gelişen bir rahatsızlık sonucu maalesef dün 15 Mart 2024 Cuma sabahı kaybettik. Soyadı Sipahi olan ve ilk müzik derslerini aldığı babası Ekrem Sipahi, Türk sanat müziğinin en güçlü bayan seslerinden Nesrin Sipahi’yi çok seviyormuş ve ona benzesin diye adını Nesrin koymuş. Profesyonel müzik yaşamının ilk yıllarında, İkinci Nesrin Sipahi olarak tanınan sanatçı, daha sonra yaşanan karışıklıklardan dolayı soyadına Er ekleyerek sahne adını Nesrin Ersipahi yapmış. Mekânı cennet olsun inşallah.”
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.