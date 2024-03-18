Nesrin Sipahi'nin hayatını kaybettiği açıklanmıştı; gerçek bambaşka çıktı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı 89 yaşındaki Nesrin Sipahi'nin hayatını kaybettiği açıklanmıştı ama gerçek bambaşka çıktı. Hayatını kaybeden isim meğer Nesrin Ersipahi'ymiş. Onur Akay, sanatçının ani gelişen bir rahatsızlık sonucu dün hayatını kaybettiğini söyledi. Nesrin Sipahi'nin ölüm haberinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Onur Akay, yanlışlığı ortadan kaldırmak için şu yazıyı paylaştı:

“Türk sanat müziği sanatçısı Nesrin Ersipahi’yi, ani gelişen bir rahatsızlık sonucu maalesef dün 15 Mart 2024 Cuma sabahı kaybettik. Soyadı Sipahi olan ve ilk müzik derslerini aldığı babası Ekrem Sipahi, Türk sanat müziğinin en güçlü bayan seslerinden Nesrin Sipahi’yi çok seviyormuş ve ona benzesin diye adını Nesrin koymuş. Profesyonel müzik yaşamının ilk yıllarında, İkinci Nesrin Sipahi olarak tanınan sanatçı, daha sonra yaşanan karışıklıklardan dolayı soyadına Er ekleyerek sahne adını Nesrin Ersipahi yapmış. Mekânı cennet olsun inşallah.”

Kaynak: Haber Merkezi