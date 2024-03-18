18 Mar 2024 - 22:44- Gündem G:

O görüntülerden sonra Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı

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CHP İstanbul İl Başkanlığında para sayma görüntülerine ilişkin savcılık Kaftancıoğlu'nu ifadeye çağırdı.

O görüntülerden sonra Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı mask
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Sosyal medyada İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti için re’sen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma çerçevesinde Keleş'in yanı sıra eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın eski basın danışmanı Can Poyraz, söz konusu binayı sattığı öne sürülen Ali Rıza Braka ve İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ' şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifade vermişti.

İFADEYE ÇAĞRILDI

Soruşturma sürerken, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifade vermeye çağrıldığı öğrenildi.

Kaynak: MYNET

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18 Mar 2024 - 22:44 - Gündem

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