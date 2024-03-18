18 Mar 2024 - 22:34- Magazin G:

Cem Yılmaz'dan sahnede eski eşe nafaka göndermesi

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Oğlunun annesi eski eşi Ahu Yağtu’ya 10 bin dolar nafaka ödeyen Cem Yılmaz’dan sahnede gönderme geldi.

Cem Yılmaz'dan sahnede eski eşe nafaka göndermesi mask
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Cem Yılmaz, eski eşi Ahu Yağtu ile aralarında olan nafaka tartışmasını yeni gösterisinde sahneye taşıdı.

Yılmaz, esprili bir dille oğlu Kemal'e mal varlığı annesinden nasıl gizlemesi gerektiğini anlattı.

Ahu Yağtu'ya az nafaka ödemek için açtığı davada istediği sonucu alamayan Cem Yılmaz,  oğlu Kemal için aylık 10 bin dolar nafaka, Ahu Yağtu'ya 500 bin dolar tazminat ödenmesine karar verilmişti.

DOLAR ÖDEMEK İSTEMEDİ


Yıllardır oğlu için 10 bin dolar nafaka ödeyen Cem Yılmaz, dolar kurunun aşırı artışından sonra nafakanın TL'ye çevrilmesini talep etmişti. Ancak mahkeme talebini reddetmişti.

Ünlü komedyen yeni gösterisinde eski karısına nafaka üzerinden gönderme yaptı.

BOŞANIRKEN BİR SERVET BIRAKTI

"Cem Yılmaz gösterisinde eski eşi Ahu Yağtu’dan kalan bir yarasını da şöyle ti’ye aldı:

'Geçenlerde oğlum Kemal, internetten mal varlığımın 20 milyon dolar olduğuna dair bir haber okumuş. Bana ‘Baba doğru mu’ diye sordu. ‘Annenin haberi yok değil mi? Haberi sakın ona gösterme’ diye uyardım. Biliyorsunuz, ömür boyu ödemem gereken bir nafaka söz konusu…”

Kaynak: NTV

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18 Mar 2024 - 22:34 - Magazin

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