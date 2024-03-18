Survivor'da korkutan kaza! Gizem Memiç hastaneye kaldırıldı

Survivor All Star 2024 oldukça çekişmeli geçiyor. Hakan Hatipoğlu ile Bozok Gören'in eleme potasında olduğu yarışmada haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu oynandı. Gizem Memiç dokunulmazlık oyunu sırasında denge tahtasından yere düştü.
YARIŞMACI ARKADAŞLARINI KORKUTTU
Acı çeken genç yarışmacı çığlık çığlığa bağırdı. Çektiği ağrı nedeniyle kıvranan Memiç, yarışmacı arkadaşlarını korkuttu.
GENÇ YARIŞMACI AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI
Doktorların müdahale etmesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Memiç'in sağlık durumunun ise iyi olduğu aktarıldı.
Gizem Memiç için kesin sonuç hastaneden gelecek haberle netleşecek.
Kaynak: CNNTURK
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.