18 Mar 2024 - 22:22- Magazin G:

Survivor'da korkutan kaza! Gizem Memiç hastaneye kaldırıldı

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Survivor’da Gizem dokunulmazlık oyunu sırasında kaza geçirdi. Yarışmacı hastaneye kaldırıldı.

Survivor'da korkutan kaza! Gizem Memiç hastaneye kaldırıldı mask
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Survivor All Star 2024 oldukça çekişmeli geçiyor. Hakan Hatipoğlu ile Bozok Gören'in eleme potasında olduğu yarışmada haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu oynandı. Gizem Memiç dokunulmazlık oyunu sırasında denge tahtasından yere düştü.

YARIŞMACI ARKADAŞLARINI KORKUTTU

Acı çeken genç yarışmacı çığlık çığlığa bağırdı. Çektiği ağrı nedeniyle kıvranan Memiç, yarışmacı arkadaşlarını korkuttu.

GENÇ YARIŞMACI AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Doktorların müdahale etmesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Memiç'in sağlık durumunun ise iyi olduğu aktarıldı.

Gizem Memiç için kesin sonuç hastaneden gelecek haberle netleşecek.

Kaynak: CNNTURK
# Survivor, gizem, kaza, sağlık

18 Mar 2024 - 22:22 - Magazin

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