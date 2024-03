Down Sendromlular Spor Oyunları yarın Antalya'da başlıyor

Avrupa ve dünya şampiyonu özel sporcuların da katıldığı basın açıklamasında Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ve Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan etkinlikle ilgili bilgi verdi.

'BU ÇOCUKLARIN BİZDEN BİR FARKI YOK'

Federasyon Başkanı Aydın; "Ülkemizin ev sahipliği yapacağı Down Sendromlular Spor Oyunlarına 33 ülkeden yaklaşık 1000 sporcu katılacak. Bu ülkemiz tarihinde ilk kez olan bir olay. Japonya'dan, Fransa'dan, Hollanda'dan 33 ülkenin tüm down sendromlu sporcularını inşallah Antalya'ya getireceğiz. 8 branşta, kimi down sendromlu kardeşim atletizm, kimisi futbol, kimisi voleybol, kimisi basketbol dallarında spor yapacak. Down sendromlu oyunları ilk kez İtalya'da yapıldı. İkincisi ise ülkemizde yapılıyor. Buradan Antalya'dan bütün dünyaya şu mesajı vereceğiz. Bu çocukların bizden bir farkı olmadığını. Bu çocukların bize Allah'ın bir emaneti olduğunu, bu çocuklara imkan verildiğinde neler başarabildiğini Türkiye'den bütün dünya inşallah izlemiş olacak. Bu salonda yapacağımız açılışta, 33 ülkedeki downluların şu özelliğini göreceksiniz. Bütün dünyadaki downluların birbirine benzediğini. Bütün downluların kardeş olduğunu. Bütün downluların aynı yürek olduğunu. Bütün down sendromlu çocuklar hangi dilde, hangi ırkta, hangi dinde olduklarını bilmeyen dünya çocukları bunlar" dedi.

'YARIŞMA DEĞİL SEVGİ FESTİVALİ'

Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürhan ise; "Ülkemizde ilk olan down sendromlu oyunları bu güzel şehirde, dünyanın en güzel şehrinde. Dünyanın en özel ve güzel çocuklarını ağırlamaktan onur ve mutluluk duyuyoruz. Buradan dünyaya sporun kucaklayan, bütünleştiren, kardeş yapan sevgi ve dostluk mesajını dünyanın dört bir tarafından misafir olacak sporcular ile dünyaya bu mesajı vermek istiyoruz. Bu özel oyunlardan biz de şehir olarak bütün kalbimizle, bütün paydaşlarımızla, bütün Antalya spor sevdalısı halkımızla heyecan içinde bu yarışmayı bekliyoruz. Bunun yarışmadan çok sevgi festivali olduğuna inanıyoruz. Bunun yarışmadan çok dünyayı kucaklayan bir sevgi oyunu olduğunu ve bu özel çocuklarla ailesinden, antrenörüne tüm izleyenlerin nasıl onları gururla, sevgi dolu gözlerle izleyeceklerini merak içinde bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA