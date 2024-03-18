18 Mar 2024 - 22:18- Gündem G:

Feci kaza! Otomobil ve traktör çarpıştı: 4 yaralı

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Isparta'da otomobil ile traktör çarpıştı. Kazada sürücülülerle beraber iki kişi daha yaralandı.

Feci kaza! Otomobil ve traktör çarpıştı: 4 yaralı mask
Feci kaza! Otomobil ve traktör çarpıştı: 4 yaralı
Feci kaza! Otomobil ve traktör çarpıştı: 4 yaralı
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Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde otomobil ve traktörün çarpışması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Ali Ç. (21) idaresindeki 07 ACM 98 plakalı otomobil, Konya-Isparta kara yolu Göksöğüt köyü mevkisinde Mevlüt K. (73) yönetimindeki 03 HA 19 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobilde yolcu olarak bulunan Osman Ç. ve Kasım Ç. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralılardan Mevlüt K'nin sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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18 Mar 2024 - 22:18 AA Isparta- Gündem

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