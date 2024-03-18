Kontrolden çıkan kamyonet devrildi

Veysel Aydın idaresindeki kamyonet, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü ile araçtaki enerji şirketi çalışanları Mustafa Toprak ve Refik Kahraman yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

3 YARALI

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA