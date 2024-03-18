- Asayiş

Kontrolden çıkan kamyonet devrildi

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Siirt'in Pervari ilçesinde enerji şirketine ait kamyonetin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan kamyonet devrildi mask
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Veysel Aydın idaresindeki  kamyonet, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü ile araçtaki enerji şirketi çalışanları Mustafa Toprak ve Refik Kahraman yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

3 YARALI

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 

Kaynak: DHA
# ilgili, sağlık

18 Mar 2024 - 22:13 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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