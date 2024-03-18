- Asayiş

14 yaşındaki çocuk arkadaşını öldürdü

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, kahvehanede çıkan tartışmada Recep Hamleci'yi (22) bıçaklayarak öldüren A.S. (14), tutuklandı

14 yaşındaki çocuk arkadaşını öldürdü mask
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A.S. ile Recep Hamleci karşılaştıkları kahvehanede bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşürken, yaşanan arbede sırasında A.S., yanındaki bıçakla Recep Hamleci'ye saldırdı. Kahvehanedeki vatandaşların müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, Hamleci aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Recep Hamleci, kahvehanedeki bir kişi tarafından hastaneye götürüldü. Hamleci, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

YARALI HALDE KAÇMAYA ÇALIŞTI

Recep Hamleci’nin kahvehanede A.S. tarafından bıçaklandıktan sonra karnını tutarak, bir kişi tarafından otomobile bindirilip hastaneye götürüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan A.S. ise emniyetteki sorgusu sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Kaynak: DHA
# kişi, Bir, sonra, Kavga

18 Mar 2024 - 21:45 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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