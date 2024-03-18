14 yaşındaki çocuk arkadaşını öldürdü

A.S. ile Recep Hamleci karşılaştıkları kahvehanede bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşürken, yaşanan arbede sırasında A.S., yanındaki bıçakla Recep Hamleci'ye saldırdı. Kahvehanedeki vatandaşların müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, Hamleci aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Recep Hamleci, kahvehanedeki bir kişi tarafından hastaneye götürüldü. Hamleci, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
YARALI HALDE KAÇMAYA ÇALIŞTI
Recep Hamleci’nin kahvehanede A.S. tarafından bıçaklandıktan sonra karnını tutarak, bir kişi tarafından otomobile bindirilip hastaneye götürüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan A.S. ise emniyetteki sorgusu sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.