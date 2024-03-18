Hull City, Antalya'ya geldi

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City hazırlık kampı ve Karayip ada ülkesi Çuraçao Milli Futbol Takımı ile dostluk maçı yapmak üzere Corendon Airlines'ın takım için özel tasarladığı kaplan giydirmeli uçak ile Antalya'ya iniş yaptı.
18-23 MART'TA ANTALYA'DA KAMP YAPACAK
Hull City, Tigers on Tour etkinliği kapsamında 18-23 Mart tarihleri arasında Regnum Carya'da hazırlık kampı gerçekleştirecek. Hull City'nin Curaçao ile oynayacağı dostluk maçı öncesinde Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Hull City Başkan Vekili Tan Kesler, Hull City Teknik Direktörü Liam Rosenior, takım kaptanı Lewie Coyle ve takımın Türk yıldız oyuncusu Ozan Tufan'ın da katılımıyla 21 Mart 2024 Perşembe günü saat 12.15'te basın toplantısı düzenlenecek. Basın toplantısında, Hull City'nin Curaçao Milli Takımı ile yapacağı dostluk maçının yanı sıra takımın hedefleri ve planlamaları konuşulacak.
Hull City, "Tigers on Tour" kapsamında 21 Mart Perşembe günü Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda saat 16.00'da Karayip ada ülkesi Curaçao Milli Futbol Takımı ile dostluk maçına çıkacak.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.