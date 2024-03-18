Korkutan senaryo: Alanya yazın susuz mu kalacak?

Kış ayının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi yaz ayı için endişeleri yükseltmeye başladı. Beklenen yağışların da oranının azalması sebebiyle üreticiler de vatandaşlar da endişelenmeye başladı. Barajlarda mevcut doluluğun yıl boyunca Alanya'ya yetip yetmeyeceği şüphesi herkesi korkutuyor.
ALANYA İÇİN RAHATLATAN AÇIKLAMA
Ülke genelinde de barajlardaki doluluk oranları mevsim normallerinin üzerinde geçen kış ayı sonrasında beklenenin altında kaldı. Ancak Alanya'da yetkililer ise bu yıl için endişelenecek bir durum olduğunu söyleyerek herkesin içini rahatlattı. Şu an için barajlardaki doluluk oranının yüzde 75'in üzerinde olduğunu söyleyen yetkililer bu oranının yıl sonuna kadar Alanya'ya rahatt bir şekilde yeteceğini söyledi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.