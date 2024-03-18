Gökhan Zan adaylıktan çekilmişti! Ses kayıtları çıktı

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP), Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekmesine ilişkin tartışmalar sürerken, Gökhan Zan’a ait olduğu iddia edilen ve adaylıktan çekilmemesi için 3 milyon dolar önerildiğine yönelik ses kayıtları ortaya çıktı.

Ses kaydında, Turgay Kocakaya isimli kişi tarafından AK Parti Hatay İl Binası’ndan arandığı iddia edilen Zan'a, adaylıktan çekilmemesi için 3 milyon dolar öneriliyor. Zan ise 5 milyon dolar için pazarlık ediyor.

Konuşmanın devamında, Zan olduğu iddia edilen kişi, TRT'de spor yorumculuğu ve Hatayspor'un sportif direktörlüğü gibi görevlerde bulunmak istediği dile getiriyor. Konuşmada, Turgay Kocakaya'nın Zan için AK Partili isimlere 'ailesinde engelli var, kendisini garanti altına alması gerekiyor" dediğini aktardığı duyuluyor.

Ses kaydında geçen konuşma şöyle;

Turgay Kocakaya: “Gökhan, 3 milyon tamam değil mi? Net, yani sıkıntı yok. Bana teslim edilecek.”

Gökhan Zan: “Neden 5 demedin?”

Turgay Kocakaya: “ Devam ederim, ben bir teklifte buldum. Sana sormadan bir şey diyemedim ki.”

Gökhan Zan: “‘5 istiyorum’ de.”

Turgay Kocakaya: “Tuvaletten sessiz konuşuyorum. AK Parti İl Başkanlığı’ndayım. İçeride AK Parti’nin adayı Mehmet Öntürk ve Adem Yeşildağ var. Gündüz konuştuğumuzu konuştum. Adaylıktan çekilme asla olmayacak, ben zaten bunu garantiye aldık, dedim. Üç milyon veriyorlar. Kuzenim orada şunu söyledi, ‘ Ya bir pozisyon falan ama pozisyondan kasıt ne? Spor bakanlığı mı, işte belediye mi, yoksa külliye mi? Bize sorsun, biz de genel merkeze bildirelim. Olumlu olumsuz size döneriz Turgay Bey’ dediler.

Gökhan Zan: “Abi, şöyle herhangi bir şey olur. Bu spor yorumculuğu olur TRT’de. Hatayspor’la ilgili de olabilir. Mesela Hatayspor’u alırsak, Hatayspor’un orada sportif direktörü, CEO’su, başkanı gibi olabilir.”

Turgay Kocakaya: “Tamam canım. O kadar konuştuk ki sağ olsun çok iyi karşıladılar. Kahveler, sohbetler baya iyi karşıladılar yani. Ben bir iki hediye de getirdim. Ailede engelli var. Ailesini garantiye alması lazım. Hepsini söyledim, onu o yüzden yükseltebilirim rakamı. Beşe çıkarabilirim yani.”

Gökhan Zan: “Aynen aynen.”

Turgay Kocakaya: “Tamam canım. Koruma meselesini de açtım ben. Onda da sıkıntı yok. Korumayı da valilikten ayarlayacaklar.”

Gökhan Zan: “Tamam, sen hallettin ama benim haberim yok. “

Turgay Kocakaya: “Şeyi de sormayı unuttum. Dolar mı, TL mi? Onu da şimdi öğrenirim. Dolardır tabii.”

Gökhan Zan: “Herhalde, neyi soruyorsun abi, iyi misin sen? “

Turgay Kocakaya: “Ya 3 milyon TL değildir, dolardır. Zaten 3 milyon TL diye bir para mı kaldı?”

GÖKHAN ZAN: KAYITLAR MONTAJ

Ses kaydının yayınlanmasının ardından konuşan Zan, kaydın montaj olduğunu iddia etti.

Zan, TİP Genel Merkezi'ne 'suç duyurusunda bulunalım, kaydın montaj olduğu belirlensin' dediğini ancak Genel Merkezin kendisini bu konuda yalnız bıraktığını söyledi.

Kaydın yayınlanmasının itibar suikastı olduğunu ifade eden Zan, herhangi bir yayın yasağı yoluna ise gitmeyeceğini kaydederek, "Asla geri adım atmayacağım" dedi.

Kaynak: KARAR