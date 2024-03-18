Hayvana şiddet bitmiyordu! ATV aracını bağladığı köpeği metrelerce...

Bursa'da yaşanan hayvana şiddet vakasında bir kişi sahibi olduğu köpeği ATV aracına bağladı. Ardından ise motorunu çalıştıran kişi, hareket ederek köpeği metrelerce sürükledi. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler pek çok kullanıcının tepkisine neden oldu.

Kaynak: DHA