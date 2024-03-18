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Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul kararı aldı! Ligden mi çekiliyor?

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Fenerbahçe dün oynanan Trabzonspor maçının ardından açıklama yaparak ligden çekilme kararını değerlendirileceğini açıkladı.

Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul kararı aldı! Ligden mi çekiliyor? mask
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Fenerbahçe yönetimi, dün oynanan Trabzonspor maçı sonrasında  Olağanüstü Genel Kurul kararı aldı. Kurul'un gündemin ise ligde çekilme kararı olacak. 

İşte sarı-lacivertli kulübün  yaptığı açıklama:

"Yönetim Kurulu, 18.03.2024 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

1- Tüzüğümüzün 20. Maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereği Yönetim Kurulu'nun tamamının talebi üzerine, aşağıdaki gündemle Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına;

Toplantının, 2 Nisan 2024 Salı günü saat 17.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, Kadıköy,  İstanbul adresinde yapılmasına, gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantının, 9 Nisan 2024 Salı günü, aynı yer ve saatte, aynı gündemle, çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilmesine karar vermiştir.

Gündem :

1- Açılış,

2- Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi,

3- Saygı Duruşu,

4- İstiklal Marşı,

5- 17 Mart 2024 gecesi oynanan Süper Lig müsabakasında meydana gelen olaylar ve son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden Futbol A Takımımızın Süper Lig'den çekilmesi dâhil, alınacak aksiyonların değerlendirilmesi,

6- Kapanış."

Kaynak: Haber Merkezi

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18 Mar 2024 - 20:22 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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