18 Mar 2024 - 20:01- Spor G:

Son Dakika: Corendon Alanyasporlu yıldıza milli davet!

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Son haftalarda sergilediği performansla adından sıkça söz ettiren Corendon Alanyaspor'un yıldızı Oğuz Aydın, A Milli Takımımızın kadrosuna dahil edildi.

Son Dakika: Corendon Alanyasporlu yıldıza milli davet! mask
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Corendon Alanyaspor'un gurbetçi yıldızı Oğuz Aydın, başarılı performansının ödülünü milli davet alarak aldı. Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor formasıyla son 3 haftaya damga vuran genç yıldız, A Milli Takımımızın 22 Mart'ta Macaristan, 26 Mart'ta da Avusturya ile deplasmanda oynayacağı özel maçların kadrosuna davet edildi. Turuncu yeşilli kulüpten yapılan tebrik mesajında ise şu ifadeler yer aldı: "Futbolcumuz Oğuz Aydın, A Milli Takımımızın 22 Mart'ta Macaristan ve 26 Mart'ta Avusturya ile deplasmanda oynayacağı özel maçların kadrosuna davet edildi. Ay-Yıldızlı formayı giyecek olan futbolcumuzu tebrik eder, Milli görevinde başarılar dileriz." Cemali AYDINOĞLU
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18 Mar 2024 - 20:01 - Spor

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