Yüksel, açıklamasında şunları söyledi: "Atalarımızın bize mirası, Selçuklu'ya başkentlik yapmış, Osmanlı'nın en önemli Liman kentlerinden birisi olmuş güzel Alanya'mızda Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu partinin mitinginde açılan paçavraları görerek sizler gibi biz de derin üzüntü duyduk. Çanakkale şehitlerimizi andığımız böyle bir günde yapılan bu davranışın Alanya halkını provoke etmek için yapıldığını düşünüyor ve buna müsaade eden CHP İlçe Teşkilatını kınıyoruz. Kökü terör örgütlerine dayanan, gıdasını siyonist odaklardan alan, gün aşırı isim değiştiren ve en önemlisi birliğimizi bozmaya çalışan bu provakatörlere Alanya halkı her dönemde gerekli cevabı vermiştir. Bu seçimde de “DEM”li ittifaka Alanya halkı gereken cevabı sandıkta verecektir. Milliyetçi-Ülkücü iradenin sert yüzünü görmek isteyen terör ve terörist sevicilere kadife içindeki demir yumruğumuzu göstermekten de bir an geri durmayız. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde, vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Ülkü Ocakları’nı tanımayıp tavrımızı merak edenlere tekrar hatırlatıyoruz; Liderimiz; "Haydi ölüme gidiyoruz" der, gözümüzü kırpmadan gideriz. Gerisi teferruattır."
Ülkü Ocakları Alanya'dan CHP'ye sert tepki
Ülkü Ocakları Alanya Şube Başkanı Abdülhadi Yüksel, CHP mitinginde açılan pankartlara sert tepki gösterdi
18 Mar 2024 - 19:57 - Gündem Yazdır
Mahreç Haber Merkezi
WHITE CITY RESORT HOTEL
AŞAĞIDA BELİRTİLEN İŞ YERLERİ KİRAYA VERİLECEKTİR. T DERİ T KUAFÖR T KUYUM / BİJUTERİ T FOTOĞRAF MAĞAZALARI. MÜRACAATLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR. ADRES:...0 242 517 3077
Teknik Personeller
Alanya ve Avsallar’daki otellerimize Teknik Personeller alınacaktır. Muracaat: Kleopatra Ramira Hotel [email protected]0 242 522 07 00
MiMARLIK OFİSİNE
* Çay-temizlik-yemek işleri için BAYAN ELEMAN alınacaktır. Adres: Yeni Çevre Yolu Üzeri Köfteci Yusuf Karşısı Onur Plaza Kat: 2 No: 80 553 423 37 86
AZAK OTEL
Otelimize ön muhasebe bilgisi olan, tercihen datasoft programı bilen Bayan Yardımcı Muhasebe Personeli aranmaktadır.0 242 513 91 55
ALANYA’DA
Tekstil mağazasında yaz-kış çalışacak İngilizce- Almanca- Rusça-Lehçe gibi diller konuşabilen arkadaşlar arıyoruz.0 532 747 87 74
ANİMATÖR
PANORAMA OTEL’E ANİMATÖR alınacaktır.0 533 292 05 95
KESTEL’DE
Üniversite Kantininde çalışacak BAY/BAYAN ELEMAN aranıyor.0 538 899 59 49
GIDA TOPTANCISINA
İyi derecede DİA programı bilen Bay/Bayan ÖN MUHASEBE PERSONELİ alınacaktır.0 532 341 52 78
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.