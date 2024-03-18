Ülkü Ocakları Alanya'dan CHP'ye sert tepki

Yüksel, açıklamasında şunları söyledi: "Atalarımızın bize mirası, Selçuklu'ya başkentlik yapmış, Osmanlı'nın en önemli Liman kentlerinden birisi olmuş güzel Alanya'mızda Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu partinin mitinginde açılan paçavraları görerek sizler gibi biz de derin üzüntü duyduk. Çanakkale şehitlerimizi andığımız böyle bir günde yapılan bu davranışın Alanya halkını provoke etmek için yapıldığını düşünüyor ve buna müsaade eden CHP İlçe Teşkilatını kınıyoruz. Kökü terör örgütlerine dayanan, gıdasını siyonist odaklardan alan, gün aşırı isim değiştiren ve en önemlisi birliğimizi bozmaya çalışan bu provakatörlere Alanya halkı her dönemde gerekli cevabı vermiştir. Bu seçimde de “DEM”li ittifaka Alanya halkı gereken cevabı sandıkta verecektir. Milliyetçi-Ülkücü iradenin sert yüzünü görmek isteyen terör ve terörist sevicilere kadife içindeki demir yumruğumuzu göstermekten de bir an geri durmayız. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde, vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Ülkü Ocakları’nı tanımayıp tavrımızı merak edenlere tekrar hatırlatıyoruz; Liderimiz; "Haydi ölüme gidiyoruz" der, gözümüzü kırpmadan gideriz. Gerisi teferruattır."