18 Mar 2024 - 19:51- Magazin G:

Jet evliliğin nedeni belli oldu: Ebru Gündeş hamile

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Onur Akay, jet hızıyla evlenen ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in 4,5 aylık hamile olduğunu iddia etti.

Jet evliliğin nedeni belli oldu: Ebru Gündeş hamile mask
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Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, 4'üncü kez mutluluğa evet demişti. 49 yaşındaki ünlü şarkıcı ile 37 yaşındaki Murat Osman Özdemir Dubai'de evlenmişti. Evlilik sonrası aşk pozu bile gelmişti.

Onur Akay, apar topar evlenen şarkıcının 4,5 aylık hamile olduğunu iddia etti. Akay, sitesinde yayınladığı yazıda “Kesin olarak doğrulattım, kesin olarak söylüyorum” diyerek duyurdu.

"KESİN OLARAK SÖYLÜYORUM"

Ebru Gündeş’in hamile olduğu öğrenilince, çiftin önce imam nikâhı yaptığını dile getiren Onur Akay, “ Ebru Gündeş’in hamile olduğu öğrenilince, çiftin önce imam nikâhı yaptığını dile getiren Onur Akay, “Ebru Gündeş’le de görüştüğünü bildiğim ünlü bir isimden, Ebru’nun hamile olduğu yönündeki bu iddiayı kesin olarak doğrulattım. Ebru Gündeş’in hamile olduğu öğrenilince, çift hemen nikâh tarihini öne almış. Benim duyurduğum tarihte ise hemen imam nikâhı yapmışlar ve sonra da bildiğiniz gibi resmi olarak evlenmişler. Haftanın bu ilk gününe müjdeli bir haberle başlayalım. Sizlere, Ebru Gündeş’in 4,5 aylık hamile olduğunu kesin olarak söylüyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: MYNET

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18 Mar 2024 - 19:51 - Magazin

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