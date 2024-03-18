18 Mar 2024 - 19:42- Spor G:

İşte A Milli Takım'ın yeni forması

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A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası'nda giyeceği formaların tanıtımı yapıldı.

İşte A Milli Takım'ın yeni forması mask
İşte A Milli Takım'ın yeni forması
İşte A Milli Takım'ın yeni forması
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A Milli Futbol Takımı’nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda giyeceği formalar belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile milli takımların bu yıl giyecekleri formalar tanıtıldı.

GELENEKSEL DEĞERLER VE MODERN TEKNOLOJİ BİR ARADA

TFF’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Türkiye milli takımlarının yeni sezon formaları, Türk futbolunun geleneksel değerleri ve modern teknolojiyi bir araya getirerek, milli takımın yeni bir döneme adım atmasını simgeliyor.

1923 yılında ilk milli maçta giyilen formadan esinlenerek tasarlanan iç saha formasının ön kısmındaki dikkat çeken kırmızı bant, eğimli üst kısmı ve özel baskıları, sporcuların geçmiş 100 yılın gururunu bugüne taşımasını simgeliyor. Deplasman formasının kırmızı tonu, Al Sancak'ın renklerine sadık kalırken, formanın kalp bölgesinde yer alan armayı öne çıkarıyor. Formaların arka kısmında bulunan "Türkiye" yazısı ise genç sporculara ilham vererek, milli takım ruhunu canlandırıyor ve tek yürek olma duygusunu harekete geçiriyor” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan formalar 21 Mart itibariyle satışa sunulacak. Ayrıca 22 Mart Cuma günü oynanacak Macaristan karşılaşmasında, A Milli Takım oyuncuları formaları ilk kez giyecek.

Kaynak: KARAR

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18 Mar 2024 - 19:42 - Spor

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