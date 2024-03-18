Alanya’da yaşayan vatandaşları denizanası istilası tedirgin ediyor. Ancak yıllar önce yaşanan tedirgin eden bu olayın yeniden yaşandığı belirtildi. Sahilde vatandaşlar denizanası istilası nedeniyle denize girmenin imkansız olduğunu söylüyor.
DENİZE GİRMEK İMKANSIZ
Bu istilanın nedeni olarak öncelikle olarak yabancı gemilerin gelmesi, yakıt gemilerinin artması, caretta carettaların azalması ve deniz suyunun sıcak olması gösteriliyor. Vatandaşlar, yetkililerden denizanası istilası için bir an önce çözüm bulmasını bekliyor. Yıllar önce yaşanan ve hastanelerin dolup taşmasına neden olan olayın tekrar yaşanmamasını için önlem alınması istendi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.