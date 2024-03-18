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Alanya'da hastaneleri dolduran felaket kapıda: Acil önlem çağrısı yapıldı

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Alanya'da yıllar önce yaşanan olay yeniden yaşanıyor. Denizanası istilası yüzünden hastaneler dolup taşıyor.

Alanya'da hastaneleri dolduran felaket kapıda: Acil önlem çağrısı yapıldı mask
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Alanya’da yaşayan vatandaşları denizanası istilası tedirgin ediyor. Ancak yıllar önce yaşanan tedirgin eden bu olayın yeniden yaşandığı belirtildi. Sahilde vatandaşlar denizanası istilası nedeniyle denize girmenin imkansız olduğunu söylüyor. 

DENİZE GİRMEK İMKANSIZ

Bu istilanın nedeni olarak öncelikle olarak yabancı gemilerin gelmesi, yakıt gemilerinin artması, caretta carettaların azalması ve deniz suyunun sıcak olması gösteriliyor. Vatandaşlar, yetkililerden denizanası istilası için bir an önce çözüm bulmasını bekliyor. Yıllar önce yaşanan ve hastanelerin dolup taşmasına neden olan olayın tekrar yaşanmamasını için önlem alınması istendi. 

Kaynak: Haber Merkezi
# Bir, Alanya, Deniz

18 Mar 2024 - 19:26 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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