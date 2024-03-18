Kate Middleton nerede? İngiltere'de bayraklar yarıya mı indi?

Galler Prensesi Kate Middleton16 Ocak'ta geçirdiği karın ameliyatından sonra dinlenme sürecine girdiği ve uzun bir süre gözlerden uzak kalacağı açıklandı. Ameliyatın ardından hiç bir yerde görülmeyen Kate Middleton 10 Mart ulusal anneler gününde çocuklarıyla paylaştığı fotoğrafla tekrar gündeme oturdu.

FOTOĞRAFLA GÜNDEM OLDU

Prensesin paylaştığı fotoğraf manipülatif olduğu gerçekçesiyle ajanslardan kaldırıldı ve işler bundan sonra daha ciddi bir hal almaya başladı. Fotoğrafla ilgili Kate özür açıklaması yaptı. Bu gelişmelerin ardından ise komplo teorileri artmaya başladı. Bazıları Kate'in öldüğünü söylerken, bazıları olayların Kral ile ilgili olduğunu düşündü.



Ortada bir kanıt olmasa da William ve Kate çiftinin arasının bozuk olduğu, hatta boşanma sürecinde oldukları öne sürüldü. Prensesin geçirdiği ameliyatla ilgili ayrıntılı bir açıklama yapılmazken sosyal medyada prensesin kalıtsal bir hastalığı olabileceği ve çocuklarına da geçmiş olma ihtimalleri konuşuluyor.

BAYRAKLAR YARIYA İNDİ Mİ? İŞTE KOMPLO TEORİLERİ...



Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta 75 yaşındaki oğlu 3. Charles geçmişti. Tahtta geçişinden kısa bir süre sonra kansere yakalanan Kral tedavi sürecinde girmişti. Sosyal medyadaki bir diğer teoriye göre Birleşik Krallık Kralı III. Charles sağlık sorunları nedeniyle tahttan çekilecek. Bu teorilerin ardında sosyal medyada bayrakların yarıya indirildiğini gösteren fotoğraflar paylaşıldı. Bu da Kate Middleton ya da Kral'ın ölmüş olabileciği iddialarını güçlendirdi.

Ancak İngiliz haber kanalı Times Now'ın haberine göre, görüntülerin ülkenin eski kraliçesi 2. Elizabeth'in 2022'deki ölümüne ait olduğunu tespit etti.

Kaynak: NTV