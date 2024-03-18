Fabrikada korkunç olay! Sanayi tüpü patladı; ölü ve yaralılar var

Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Pelitli mevkinde meydana gelen olayda bir fabrikada sanayi tüpü patladı. Patlamanın ardından fabrikada çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 2 işçinin hayatını kaybettiği, 6 işçinin de yaralandığı tespit edildi. Yaralı 6 kişi, olay yerindeki ilk müdahale sonrası çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı beton üretim fabrikasında meydana gelen sanayi tüpü patlamasında, yaralılardan 5’i hastanedeki tedavileri sonrası taburcu oldu. Yaralılardan birinin ise tedavisi sürüyor.

Kaynak: DHA