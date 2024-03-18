- Asayiş

Fabrikada korkunç olay! Sanayi tüpü patladı; ölü ve yaralılar var

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada meydana gelen sanayi tüpü patlamasında 2 işçi hayatını kaybederken, 6 işçi de yaralandı.

Fabrikada korkunç olay! Sanayi tüpü patladı; ölü ve yaralılar var mask
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Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Pelitli mevkinde meydana gelen olayda bir fabrikada sanayi tüpü patladı. Patlamanın ardından fabrikada çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 2 işçinin hayatını kaybettiği, 6 işçinin de yaralandığı tespit edildi. Yaralı 6 kişi, olay yerindeki ilk müdahale sonrası çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı beton üretim fabrikasında meydana gelen sanayi tüpü patlamasında, yaralılardan 5’i hastanedeki tedavileri sonrası taburcu oldu. Yaralılardan birinin ise tedavisi sürüyor.

Kaynak: DHA
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18 Mar 2024 - 19:07 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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