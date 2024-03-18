18 Mar 2024 - 19:05- Magazin G:

Gökçe Bahadır'ın boğaz manzaralı villasının kirası dudak uçuklattı

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Ömer dizisinin güzel oyuncusu Gökçe Bahadır, eşiyle taşındığı villayla gündeme oturdu. İşte boğaz manzaralı villanın kirası...

Gökçe Bahadır'ın boğaz manzaralı villasının kirası dudak uçuklattı mask
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Şimdilerde Star TV'de yayınlanan Ömer dizisinde başrol oynayan Gökçe Bahadır, yakın zaman önce eşiyle taşındığı Etiler'de evi ve kirasıyla gündeme geldi.

DAHA ÖNCE ÜNLÜ FUTBOLCU OTURUYORDU

Bodrum'da kendi zevklerine göre bir villa tadilatına başlayan çift,  İstanbul'da evleri için de kesenin ağzını açtı. Ömer dizisinin yanı sıra reklamlarda rol Bahadır ile müzisyen eşi, Etiler'deki Boğaz manzaralı villaları için 270 bin TL kira ödüyor.

Çiftin villasında daha önce Galatasaray'ın eski yıldızı ünlü futbolcu Juan Mata yaşıyor. Futbolcu da aylık 5 bin euro kiraya oturuyordu.

Kaynak: SONDAKİKA
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18 Mar 2024 - 19:05 - Magazin

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