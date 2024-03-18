Gökçe Bahadır'ın boğaz manzaralı villasının kirası dudak uçuklattı

Şimdilerde Star TV'de yayınlanan Ömer dizisinde başrol oynayan Gökçe Bahadır, yakın zaman önce eşiyle taşındığı Etiler'de evi ve kirasıyla gündeme geldi.
DAHA ÖNCE ÜNLÜ FUTBOLCU OTURUYORDU
Bodrum'da kendi zevklerine göre bir villa tadilatına başlayan çift, İstanbul'da evleri için de kesenin ağzını açtı. Ömer dizisinin yanı sıra reklamlarda rol Bahadır ile müzisyen eşi, Etiler'deki Boğaz manzaralı villaları için 270 bin TL kira ödüyor.
Çiftin villasında daha önce Galatasaray'ın eski yıldızı ünlü futbolcu Juan Mata yaşıyor. Futbolcu da aylık 5 bin euro kiraya oturuyordu.
Kaynak: SONDAKİKA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.