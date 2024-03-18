18 Mar 2024 - 18:54- Magazin G:

Şarkıcı Hande Yener'in acı günü

ABONE OL Google News Sayfamız

Şarkıcı Hande Yener'in annesi Yıldız Özyener yaşamını yitirdi.

Şarkıcı Hande Yener'in acı günü mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Ünlü popçu Hande Yener, aldığı acı haberle yıkıldı.

51 yaşındaki şarkıcının uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücadele eden 82 yaşındaki annesi Yıldız Özyener, hayatını kaybetti.

"DÜNYAMI KAYBETTİM BU SABAH"

Ünlü isim, "Dünyamı kaybettim bu sabah" diyerek, annesinin vefat haberini sosyal medya sayfasından duyurdu.

BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞTİ

Yener’in annesi 2015 yılında beyin kanaması geçirerek hastanede tedavi altına alınmıştı. Ünlü şarkıcı o dönem annesinin sağlık durumuyla ilgili "Annem kalp hastası. Bu nedenle bazı ilaçların içmiyor. Kanı sulandıran bir ilacı var, onu kullanmadığı zaman kanı iyi sulanmayınca bu sonuç çıkmış. Başka bir hastaneye nakli yapılacak. Tam olarak iyileşmiş değil, felç olma riski taşıyan bir hastalık o yüzden şimdiden bazı önlemlerin alınması lazım." demişti.

BABASINI 2012'DE KAYBETTİ

Yener, 2012 yılında babası Erol Özyener'i de kaybetmişti.

Nefes darlığı şikayetiyle Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özyener, hastaneden çıkmaya hazırlandığı sırada tekrar fenalaşmıştı.

Kalp krizi geçirdiği açıklanan Özyener, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: NTV

# şarkıcı, hande yener, acı gün, Sosyal, sağlık, Bir, ilgili, Zaman

18 Mar 2024 - 18:54 - Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Aleyna'nın annesinden Yunus Emre'nin eşine sert sözler: Gebeliğini ve gebeliğinin sonlandığını ispatla! mask
Aleyna'nın annesinden Yunus Emre'nin eşine sert sözler: Gebeliğini ve gebeliğinin sonlandığını ispatla!
Düğünde rezalet: Gelin alkolü fazla kaçırınca mask
Düğünde rezalet: Gelin alkolü fazla kaçırınca
Survivor'da Aleyna krizi: Kırmızı takım darmadağın mask
Survivor'da Aleyna krizi: Kırmızı takım darmadağın
Engin ve Dilan Polat'a gizemli telefon: Kasım'a kadar bekleyin mask
Engin ve Dilan Polat'a gizemli telefon: Kasım'a kadar bekleyin
Survivor'da olaylar durulmuyor: Ogeday adayı terk etti mask
Survivor'da olaylar durulmuyor: Ogeday adayı terk etti
'Yenge yeter!' Icardi'nin eşi Wanda Nara Taraftarları kızdırdı mask
'Yenge yeter!' Icardi'nin eşi Wanda Nara Taraftarları kızdırdı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber