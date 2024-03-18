Alanya'da 12 ay boyunca turizm sektöründe istihdam sağlanamaması mevcut kalifiye elemanların başka sektörlere mecburi tercih etmelerine neden oluyor. Bu şekilde sorun Alanya'da büyümeye devam ediyor. Sektör yetkilileri ise çözümü yurt dışından eleman getirmekte buldu.
TURİZMDE ÇALIŞMAK CAZİP HALE GETİRİLMELİ
Aynı sorunların başka ülkede de yaşandığını söyleyen yetkililer durumun özellikle pandemi sonrasında daha da büyümeye başladığını söyledi. Mevsimsellik nedeniyle sirkülasyonun zaten yüksek olduğu hizmet ağırlıklı turizm sektörü bu anlamda zor bir döneme girmiş durumda. Yurt dışında eleman getirmek çözümün kendisinin küçük bir parçası olabileceğini söyleyen yetkililer turizmde çalışmayı cazip hale getirerek uzun vadede gerçek çözüme kavuşulabileceğini vurguladı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.