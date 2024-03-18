Şahin Alanya'da şehitlerimiz için mevlit okuttu

İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde Hacımemişler Camisi'nde Mevlid-i Şerif okuttu.

Şahin, yol arkadaşları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı Mevlid-i Şerif'le kahraman şehitlerimiz, dünyada eşi benzeri görülmemiş Türk kahramanlığının 109. yıldönümünde dualarla anıldı.

Şahin, bu özel güne ilişkin mesajında "Bugün 18 Mart. Tarihi değiştiren 'Çanakkale Destanı'nın yazıldığı gün. Kanlarıyla bu destanı yazan aziz şehitlerimizi tertiplediğimiz Mevlid-i Şerif'le yad ettik. Haklarını asla ödeyemeyeceğimiz Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman şehitlerimizi bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferimiz milletimize, Alanya halkımıza kutlu olsun" dedi.

ŞAHİN PAZARCILARLA İFTARDA BULUŞTU

İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin, halkla kucaklaşmalarına da Alanya merkezden kırsal mahallelere kadar şehrin her noktasında devam etti.

Ekip arkadaşlarıyla birlikte Alanya Pazarcılar Odası’nın düzenlediği iftar programına katılan Şahin, pazarcı esnafıyla bir araya geldi. Esnafın sorun ve taleplerini dinleyen Şahin, çözüm sözü verdi.

Şahin, pazarcılarla iftar buluşmasına ilişkin "Nazik davetleri nedeniyle oda başkanımız Hüseyin Gök ve yönetimine teşekkür ederim. Rabbim tuttuğumuz oruçları ve yapmış olduğumuz ibadetleri kabul eylesin inşAllah" dedi.



ŞAHİN: KİMSEYE KİBİRLE, GÖNÜLLE YAKLAŞMADIK



Şahin, "Her Şey Alanyamız İçin" sloganıyla çıktığı yolda mahalle buluşmalarına da iftar ve teravih sonrası aralıksız devam ediyor. Şahin, son mahalle buluşmasında Kızılcaşehir halkıyla bir araya geldi. Her mahallede olduğu gibi Kızılcaşehir'de de coşkulu bir kalabalık tarafından sevgi gösterileriyle karşılanan Şahin,

"Biz hizmet için geliyoruz, biz çalışmaya geliyoruz arkadaşlarımızla. Hizmet tecrübesi yüksek olan arkadaşlarımızı topladık, hadi hep birlikte omuz omuza verelim, memleketimize hizmet edelim dedik. Biz kimseye kibirle, gönülle yaklaşmadık. Çünkü bizim gönül köprümüz hizmet. Biz hizmet edeceğiz. Halkımızın bize olan teveccühünde de bu yönümüzün çok etkisi var" şeklinde konuştu. Şahin'in bu sözleri Kızılcaşehir halkı tarafından ayakta alkışlandı.



ŞAHİN'DEN KIZILCAŞEHİR'E TEŞEKKÜR



Şahin, Kızılcaşehir buluşmasına ilişkin sosyal medya mesajında "Mahalle buluşmalarımız kapsamında Alanya İlçe Başkanımız ve ekip arkadaşlarımız ile birlikte Kızılcaşehir’de mahalle sakinlerimiz ile bir araya geldik.

Halkımızın sorunlarını dinleme ve projelerimizi paylaşma fırsatı bulduğumuz etkinlikte, mahalle sakinlerimiz ile samimi sohbetler gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın dilek ve önerilerini de alma fırsatı bulduğumuz toplantımızda, misafirperverlikleri ve destekleri için mahalle muhtarımız Hüseyin Yönet ve tüm mahalle sakinlerimize teşekkür ederim. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın inşallah. Her Şey Alanyamız İçin" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi