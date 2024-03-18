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Beşikte uyuyan bebek hayatını kaybetti

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İstanbul Esenyurt'ta korkunç bir olay yaşandı. Beşikte yüzüstü yatan 5 aylık bebek, boğularak hayatını kaybetti.

Beşikte uyuyan bebek hayatını kaybetti mask
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Beş aylık bebeği Y.D.'ye bir kaşık ağrı kesici şurubu veren anne, ardından bebeği beşiğe koyarak yanından ayrıldı. Sırtüstü yattığı beşikte ters dönen bebek kustu. Anne durumu farkederek bebeğini en yakın hastaneye götürdü. Hastaneye götürülen 5 aylık bebeğin öldüğü belirlendi. İhbar üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, olayla ilgili hastanede inceleme başlattı. 

Kaynak: DHA
# Bir, ilgili, Polis

18 Mar 2024 - 18:24 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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