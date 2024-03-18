Beşikte uyuyan bebek hayatını kaybetti

Beş aylık bebeği Y.D.'ye bir kaşık ağrı kesici şurubu veren anne, ardından bebeği beşiğe koyarak yanından ayrıldı. Sırtüstü yattığı beşikte ters dönen bebek kustu. Anne durumu farkederek bebeğini en yakın hastaneye götürdü. Hastaneye götürülen 5 aylık bebeğin öldüğü belirlendi. İhbar üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, olayla ilgili hastanede inceleme başlattı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.