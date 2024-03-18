- Gündem

Halk Eğitim Merkezi'nde taciz skandalı: Müdür üç ay boyunca engelli kadını...

ABONE OL Google News Sayfamız

Halk Eğitim Merkezi'nde skandal olay ortaya çıktı. Mardin Nusaybin'de Halk Eğitim Merkezi Müdürü M.E.D. usta öğretici olarak görev yapan bedensel engelli kadını taciz ettiği iddiasıyla açığa alındı.

Halk Eğitim Merkezi'nde taciz skandalı: Müdür üç ay boyunca engelli kadını... mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Mardin Nusaybin'de Halk Eğitim Merkezi'nde taciz skandalı ortaya çıktı. Usta öğretici olarak çalışan kadını, müdürü tarafından taciz edildiği iddiaları ortaya çıktı. Usta öğretici olarak görev yapan bedensel engelli 32 yaşındaki  E.S., evli ve 2 çocuk babası kurum müdürü M.E.D.’nin kendisini 3 ay boyunca taciz ettiğini iddia ederek, Mardin Valiliği’ne şikayet dilekçesi verdi.

AÇIĞA ALINDI

Dilekçenin incelenmesinin ardından 62 yaşındaki M.E.D. açığa alındı, adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
# eğitim, çocuk, Taciz, Mardin, Soruşturma

18 Mar 2024 - 18:16 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Nihat Hatipoğlu'nun sinirden küplere bindiği anlar: Genç kadın gözyaşları içinde... mask
Nihat Hatipoğlu'nun sinirden küplere bindiği anlar: Genç kadın gözyaşları içinde...
Başkan Yücel’in iftarında tarihi kalabalık mask
Başkan Yücel’in iftarında tarihi kalabalık
Yine sağlıkta şiddet! Hasta yakınları, doktoru darbetti mask
Yine sağlıkta şiddet! Hasta yakınları, doktoru darbetti
Antalya'da Almanlar, Rusları ilk kez geride bıraktı mask
Antalya'da Almanlar, Rusları ilk kez geride bıraktı
Uzmanında Marmara için korkutan uyarı: En az 7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz mask
Uzmanında Marmara için korkutan uyarı: En az 7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz
Meteoroloji'den Antalya ve Alanya'ya flaş uyarı mask
Meteoroloji'den Antalya ve Alanya'ya flaş uyarı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber