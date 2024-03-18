Halk Eğitim Merkezi'nde taciz skandalı: Müdür üç ay boyunca engelli kadını...

Mardin Nusaybin'de Halk Eğitim Merkezi'nde taciz skandalı ortaya çıktı. Usta öğretici olarak çalışan kadını, müdürü tarafından taciz edildiği iddiaları ortaya çıktı. Usta öğretici olarak görev yapan bedensel engelli 32 yaşındaki E.S., evli ve 2 çocuk babası kurum müdürü M.E.D.’nin kendisini 3 ay boyunca taciz ettiğini iddia ederek, Mardin Valiliği’ne şikayet dilekçesi verdi.
AÇIĞA ALINDI
Dilekçenin incelenmesinin ardından 62 yaşındaki M.E.D. açığa alındı, adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.