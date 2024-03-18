CHP'nin Alanya mitinginde pankart krizi: Açıklama geldi

Başkan Kandemir, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılımıyla bugün saat 15.00’te Belediye binası arkasında Alanya Buluşması adıyla bir Açıkhava toplantısı düzenlenmiştir. Ramazan ayı olmasına rağmen yakından uzaktan zaman ayırarak gelen vatandaşlarımız başta olmak üzere Genel Başkanımız, Antalya İl Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Belediye Başkanlarımız, İlçe Başkanlarımız ve partimizin muhtelif kademe yöneticilerine, toplantının organize edilmesi için cansiparane çalışan ilçe örgütümüze, gençlik ve kadın kollarımıza çok teşekkür ediyoruz.

Öte yandan, Alanya Belediye Başkan Adayımız Osman Tarık Özçelik’in konuşması sırasında provakatif nitelikli iki pankart açıldığı farkedilmiş, pankartı açanlar alandan uzaklaştırılmıştır. Buna karşın, önceden planlandığı çok açık olan eylemin üçüncü bir kişi tarafından kayda alındığı ve bu kaydın bir partinin eski ilçe başkanı tarafından sosyal medyada dolaşıma sokularak yandaş bazı internet haber sitelerinde yayına sokulduğu görülmüştür. Provakatif girişim konusunda hukuk girişimler başlatılmıştır.

Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyetimizin kurucu partisidir, Cumhuriyet değerlerine ve Atatürk ilkelerine bağlıdır. Bugün düzenlenen açıkhava toplantısında Cumhuriyet değerlerine ve Atatürk ilkelerine bağlı söz ve söylemlerde bulunulmuştur. Aldığımız tüm önlemlere karşın bir provakasyon girişiminde bulunulmuştur. Bu türden eylemler, seçim yarışını kaybedeceğini anlayanların acizane çırpınışları olarak görülmektedir.

Adayımız Osman Tarık Özçelik, projeleri ve ekibiyle Alanyamızı çağdaş bir kent haline getirmek için çalışmalarına devam etmektedir." ( CHP Alanya BÜLTEN)