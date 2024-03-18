- Magazin

Gündeme bomba gibi düştü: Ebru gündeş hamile mi?

ABONE OL Google News Sayfamız

Ebru Gündeş, Dubai'de iş insanı Murat Osman Özdemir ile evlenmişti. Gündeş'in 4,5 aylık hamile olduğunu iddia edildi.

Gündeme bomba gibi düştü: Ebru gündeş hamile mi? mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Dubai'de iş insanı Murat Osman Özdemir ile evlenen Ebru Gündeş'in 4,5 aylık hamile olduğunu iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Onur Akay yazısında şarkıcının kesin olarak hamile olduğunu hamile olduğunu ve doğrulalttığını söyledi.

'4,5 AYLIK HAMİLE'

Ebru Gündeş’in hamile olduğu öğrenilince çiftin önce imam nikâhı yaptığını söyleyen Onur Akay, “Ebru Gündeş’in hamile olduğu öğrenilince, çiftin önce imam nikâhı yaptığını yazan Akay, “Ebru Gündeş’le de görüştüğünü bildiğim ünlü bir isimden, Ebru’nun hamile olduğu yönündeki bu iddiayı kesin olarak doğrulattım. Ebru Gündeş’in hamile olduğu öğrenilince, çift hemen nikâh tarihini öne almış. Benim duyurduğum tarihte ise hemen imam nikâhı yapmışlar ve sonra da bildiğiniz gibi resmi olarak evlenmişler. Haftanın bu ilk gününe müjdeli bir haberle başlayalım. Sizlere, Ebru Gündeş’in 4,5 aylık hamile olduğunu kesin olarak söylüyorum” dedi.

Kaynak: ONURAKAY

# Bir, sonra

18 Mar 2024 - 17:48 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Düğünde rezalet: Gelin alkolü fazla kaçırınca mask
Düğünde rezalet: Gelin alkolü fazla kaçırınca
Survivor'da Aleyna krizi: Kırmızı takım darmadağın mask
Survivor'da Aleyna krizi: Kırmızı takım darmadağın
Engin ve Dilan Polat'a gizemli telefon: Kasım'a kadar bekleyin mask
Engin ve Dilan Polat'a gizemli telefon: Kasım'a kadar bekleyin
Survivor'da olaylar durulmuyor: Ogeday adayı terk etti mask
Survivor'da olaylar durulmuyor: Ogeday adayı terk etti
'Yenge yeter!' Icardi'nin eşi Wanda Nara Taraftarları kızdırdı mask
'Yenge yeter!' Icardi'nin eşi Wanda Nara Taraftarları kızdırdı
Survivor'da flaş gelişme: Ogeday adayı terk mi etti, Diskalifiye mi oldu? mask
Survivor'da flaş gelişme: Ogeday adayı terk mi etti, Diskalifiye mi oldu?
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber