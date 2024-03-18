Gündeme bomba gibi düştü: Ebru gündeş hamile mi?

Dubai'de iş insanı Murat Osman Özdemir ile evlenen Ebru Gündeş'in 4,5 aylık hamile olduğunu iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Onur Akay yazısında şarkıcının kesin olarak hamile olduğunu hamile olduğunu ve doğrulalttığını söyledi.

'4,5 AYLIK HAMİLE'





Ebru Gündeş’in hamile olduğu öğrenilince çiftin önce imam nikâhı yaptığını söyleyen Onur Akay, “Ebru Gündeş’in hamile olduğu öğrenilince, çiftin önce imam nikâhı yaptığını yazan Akay, “Ebru Gündeş’le de görüştüğünü bildiğim ünlü bir isimden, Ebru’nun hamile olduğu yönündeki bu iddiayı kesin olarak doğrulattım. Ebru Gündeş’in hamile olduğu öğrenilince, çift hemen nikâh tarihini öne almış. Benim duyurduğum tarihte ise hemen imam nikâhı yapmışlar ve sonra da bildiğiniz gibi resmi olarak evlenmişler. Haftanın bu ilk gününe müjdeli bir haberle başlayalım. Sizlere, Ebru Gündeş’in 4,5 aylık hamile olduğunu kesin olarak söylüyorum” dedi.

Kaynak: ONURAKAY