18 Mar 2024 - 17:49- Gündem G:

CHP lideri Özgür Özel'den Alanya Adayı Özçelik'e destek

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Alanya'ya gelerek miting yaptı. Miting alanında yer yer boşluklar olması dikkat çekti

CHP lideri Özgür Özel'den Alanya Adayı Özçelik'e destek mask
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Alanya'ya miting için gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Alanya Belediye Binası arkasında sloganlar ve alkışlar eşliğinde karşılandı. Alanya halkına seslenerek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Muhittin Böcek ve Alanya Belediyesi Başkan Adayı Osman Özçelik için oy istedi.

‘KEPÇEYLE ALIP, ÇAY KAŞIĞIYLA VERİYORLAR’

Alanya’dan, ‘ Atatürk’ün övdüğü kadar güzelsiniz’ diyerek söz eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, hükümete yüklendi. Antalya’dan kat kat vergi toplandığını ancak üvey evlat muamelesi gördüğünü söyleyen Özel, “Antalya, bu hükümet tarafından üvey evlat muamelesi görüyor. Antalya’da toplanan vergi Türkiye’de gayri safi milli hasılanın yüzde 4’üne yakın. Antalya’dan 10 kat vergi topluyorlar ama yatırım bütçesinde Antalya’ya 1 veriyorlar. Sizden kepçe ile alıyorlar, çay kaşığı ile veriyorlar. Antalya ve Alanya’yı bu kadar çok ihmal eden bir hükümet şimdi gelmiş Antalya’yı yeniden alacağını düşüyor. İki kez üst üste kazanıp, Antalya’yı bir daha vermeyeceğiz” dedi.

ADAYLARA DESTEK İSTEDİ

Alanya’da ittifak çağrısı yaparak, Alanya Belediyesi Başkan Adayı Osman Özçelik’e oy isteyen Özel, “Alanya’da Alanya ittifakı kuruyoruz. Sadece CHP’lilerin değil, geçmişte ittifak yaptığımız iyi insanların, milliyetçi demokratların, geçmişte AK Parti’nin içinde olup haramdan ve yalandan korkan, muhafazakar demokratların destekleyeceği Alanya ittifakının adayını bize getirdiler, partimiz onu bağrına bastı, Alanya bağrına bastı. Alanya’nın kaybettiği yılları geri getirecek bir isim. Alanya’ya güveniyorum, inanıyorum” diye konuştu.

ALANDA BOŞLUKLAR DİKKAT ÇEKTİ

Alanya Belediyesi hizmet binası arkasında düzenlenen ‘Alanya Buluşması’ mitingine Akseki, Gündoğmuş ve Gazipaşa'dan da gelen partililer olmasına rağmen katılımın zayıflığı ve yer yer boşluklar olduğu gözlendi.
Öte yandan CHP Alanya mitinginde açılan ‘Selahattin Demirtaş’a selam olsun’ yazılı pankart tepki topladı.

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18 Mar 2024 - 17:49 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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