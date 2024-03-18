18 Mar 2024 - 17:47- Gündem G:

Üniversiteye hazırlanan kızın cesedi bulundu

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Trabzon sahilinde üniversite sınavına hazırlanan genç kızın cesedi bulundu.

Üniversiteye hazırlanan kızın cesedi bulundu mask
Üniversiteye hazırlanan kızın cesedi bulundu
Üniversiteye hazırlanan kızın cesedi bulundu
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Trabzon'da sahilde bir kadına ait cansız beden bulundu. Cesedin üniversite sınavlarına hazırlanan Rezzan Yel'e (19) ait olduğu belirlenirken, ölümüyle ilgili araştırma başlatıldı.

Ortahisar ilçesi Pazarkapı Mahallesi’nde akşam saatlerinde deniz kenarında bir kadın cesedini görenler, durumu polise bildirdi. Yapılan incelemede cesedin Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı Rezzan Yel'e ait olduğu belirlendi. Üniversite sınavlarına hazırlandığı belirtilen Yel'in cansız bedeni, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. OIayla ilgili araştırma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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18 Mar 2024 - 17:47 DHA Trabzon- Gündem

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