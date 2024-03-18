18 Mar 2024 - 17:41- Gündem G:

Korkunç kaza! Servis minibüsü devrildi: 14'ü öğrenci 15 yaralı

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Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan okul servisi takla attı. Kazada 15 kişi yaralandı.

Korkunç kaza! Servis minibüsü devrildi: 14'ü öğrenci 15 yaralı mask
Korkunç kaza! Servis minibüsü devrildi: 14'ü öğrenci 15 yaralı
Korkunç kaza! Servis minibüsü devrildi: 14'ü öğrenci 15 yaralı
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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde, kontrolden çıkan servis minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 14'ü öğrenci 15 kişi yaralandı.

Kaza, Yukarı Höcüklü Mahallesi’nde meydana geldi. Karagöl Ortaokulu öğrencilerini taşıyan N.Y. yönetimindeki 27 AAR 568 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada ters dönerek duran minibüsün sürücüsü N.Y. ile 14 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Pazarcık Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, Pazarcık Kaymakamı Muhammed Kaya ile Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, hastanede yaralıları ziyaret etti. Kaya, öğrenci ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletip yaralıların sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

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18 Mar 2024 - 17:41 DHA Kahramanmaraş- Gündem

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