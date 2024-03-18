- Magazin

Survivor'da Aleyna, Yunus Emre yakınlaşmasına anneler de girdi: 'Hamileliğini kanıtla!'

ABONE OL Google News Sayfamız

Survivor'ın bugün yayınlanacak olan fragmanında sinir krizleri geçirdiği görüntülenen Aleyna'nın annesinden Yunus emre'nin eşine inanılmaz suçlamalar geldi. Sosyal medyada savaşa dönen olayın sonu nasıl bitecek?

Survivor'da Aleyna, Yunus Emre yakınlaşmasına anneler de girdi: 'Hamileliğini kanıtla!' mask
Survivor'da Aleyna, Yunus Emre yakınlaşmasına anneler de girdi: 'Hamileliğini kanıtla!'
Survivor'da Aleyna, Yunus Emre yakınlaşmasına anneler de girdi: 'Hamileliğini kanıtla!'
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Daha önce yakınlaşmaları ile gündeme gelen Aleyna ve Yunus Emre'nin aileleri sosyal medyadan savaşa girdi.

Bu akşam yayınlanacak olan Survivor fragmanında Aleyna Kalaycıoğlu'nun sinir krizi geçirdiği anlar gören herkesi üzdü. Bu olayın paralelinde ise Yunus Emre'nin eşi Beria Özden'in sözleri gündemdeydi.

Daha önce eşine iletişim ödülü sırasında "Aleyna'dan uzak dur" mesajı veren Beria Özden bebeğini kaybettiğini açıklarken "Çıkan haberler vs işte seninle ilgili farklı dedikodular... O yüzden Aleyna konusunda öyle bir şey yazdım çünkü çok garip haberler orada aşk yaşıyormuşsunuz yok farklı şeyler yapıyormuşsunuz adada..." dedi.

Bu sözler sosyal medyada tepki çekerken Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu da sonunda patladı.

GEBELİĞİNİN SONLANDIĞI DOKÜMANLARI GÖRELİM

Aleyna'nın annesi "Kızımı zan altında bırakıp yaşadığı durumu Aleyna'ya bağlayan Beria Türkiye'nin %70'ini kandıramadın. 2022 mide endeskobini değil tarih doktor ve hastane raporunla gebeliğini yayınla ha bir de gebeliğin sonlandığı dokümanları rica edelim" diyerek sert çıktı.

YUNUS EMRE'NİN EŞİ SESSİZ KALMADI

Beria Özden ise sert ifadelere sert ifadelerle karşılık vererek "Herkesin yakını uyardı bir ben mi battım" diyerek şu sözleri paylaştı:

# ilgili, Bir, Gelen, Sosyal, türkiye, Hastane, Survivor, yunus emre

18 Mar 2024 - 17:30 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Düğünde rezalet: Gelin alkolü fazla kaçırınca mask
Düğünde rezalet: Gelin alkolü fazla kaçırınca
Survivor'da Aleyna krizi: Kırmızı takım darmadağın mask
Survivor'da Aleyna krizi: Kırmızı takım darmadağın
Engin ve Dilan Polat'a gizemli telefon: Kasım'a kadar bekleyin mask
Engin ve Dilan Polat'a gizemli telefon: Kasım'a kadar bekleyin
Survivor'da olaylar durulmuyor: Ogeday adayı terk etti mask
Survivor'da olaylar durulmuyor: Ogeday adayı terk etti
'Yenge yeter!' Icardi'nin eşi Wanda Nara Taraftarları kızdırdı mask
'Yenge yeter!' Icardi'nin eşi Wanda Nara Taraftarları kızdırdı
Survivor'da flaş gelişme: Ogeday adayı terk mi etti, Diskalifiye mi oldu? mask
Survivor'da flaş gelişme: Ogeday adayı terk mi etti, Diskalifiye mi oldu?
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber