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Survivor kavgası sosyal medyaya taşındı: Pınar, Sema Kavgasına Acun'da dahil oldu

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Survivor'da Pınar Saka'nın kışkırtmaları sonucu Dominik'e yedek kadrodan giren Sema2nın kontrolden çıkarak Pınar'a saldırması ve ardından diskalifiye olması ile sonuçlanan olaylar sosyal medyada devam ediyor. Pınar, Sema kavgasına bu kez de Acun dahil oldu.

Survivor kavgası sosyal medyaya taşındı: Pınar, Sema Kavgasına Acun'da dahil oldu mask
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Survivor All Star 2024'e sonradan katılan Sema Aydemir Pınar'a fiziksel temas sebebiyle diskalifiye olmuştu. Sema’nın diskalifiyesi Survivor izleyicisini çok üzmüştü.

Pınar’ın elendiğini gören Sema Aydemir, sosyal medya hesabından halay videosu paylaşınca da gündem olmuştu.

Acun Ilıcalı Sema'nın diskalifiye olduktan sonra kendisini arayıp özür dilediğini söyledi. Ilıcalı dışarıda gerilimin sürdüğünü de itiraf ederek şunları söyledi:

"Yani öyle bir şey ki şu anda ekibimiz dışarıda Pınar-Sema savaşını yatıştırmakla meşgul. Hani program burada bitiyor zannetmeyin biliyorsunuz yalnız hepiniz kurallarımız arasında dışarıda da birbirinize de üst düzey agresyon göstermemeniz gerekiyor. Dışarı çıktığınızda artık Survivor bitmiş oluyor oyunu oyunda bırakmanız gerekmiyor mu?"
# Bir, Sosyal, Survivor, sonra

18 Mar 2024 - 16:55 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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