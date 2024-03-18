Survivor kavgası sosyal medyaya taşındı: Pınar, Sema Kavgasına Acun'da dahil oldu

Survivor All Star 2024'e sonradan katılan Sema Aydemir Pınar'a fiziksel temas sebebiyle diskalifiye olmuştu. Sema’nın diskalifiyesi Survivor izleyicisini çok üzmüştü.

Pınar’ın elendiğini gören Sema Aydemir, sosyal medya hesabından halay videosu paylaşınca da gündem olmuştu.

Acun Ilıcalı Sema'nın diskalifiye olduktan sonra kendisini arayıp özür dilediğini söyledi. Ilıcalı dışarıda gerilimin sürdüğünü de itiraf ederek şunları söyledi:

"Yani öyle bir şey ki şu anda ekibimiz dışarıda Pınar-Sema savaşını yatıştırmakla meşgul. Hani program burada bitiyor zannetmeyin biliyorsunuz yalnız hepiniz kurallarımız arasında dışarıda da birbirinize de üst düzey agresyon göstermemeniz gerekiyor. Dışarı çıktığınızda artık Survivor bitmiş oluyor oyunu oyunda bırakmanız gerekmiyor mu?"