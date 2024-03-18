18 Mar 2024 - 17:25- Gündem G:

Korkunç iddia! Halk Eğitim Merkezi müdürü 3 ay boyunca taciz etti

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Mardin'de Halk Eğitim Merkezi Müdürü, usta öğretici olarak görev yapan bedensel engelli kadını 3 ay boyunca taciz ettiği iddiasıyla açığa alındı.

Korkunç iddia! Halk Eğitim Merkezi müdürü 3 ay boyunca taciz etti mask
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Mardin’de Halk Eğitim Merkezi Müdürü M.E.D. (62), usta öğretici olarak görev yapan bedensel engelli kadın E.S.’yi (33) taciz ettiği iddiasıyla açığa alınıp, soruşturma başlatıldı.

Nusaybin Halk Eğitim Merkezi’nde usta öğretici olarak görev yapan bedensel engelli E.S., evli ve 2 çocuk babası kurum müdürü M.E.D.’nin kendisini 3 ay boyunca taciz ettiğini iddia ederek, Mardin Valiliği’ne şikayet dilekçesi verdi. Dilekçenin incelenmesinin ardından M.E.D. açığa alındı, adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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18 Mar 2024 - 17:25 DHA Mardin- Gündem

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