Korkunç iddia! Halk Eğitim Merkezi müdürü 3 ay boyunca taciz etti

Mardin’de Halk Eğitim Merkezi Müdürü M.E.D. (62), usta öğretici olarak görev yapan bedensel engelli kadın E.S.’yi (33) taciz ettiği iddiasıyla açığa alınıp, soruşturma başlatıldı.
Nusaybin Halk Eğitim Merkezi’nde usta öğretici olarak görev yapan bedensel engelli E.S., evli ve 2 çocuk babası kurum müdürü M.E.D.’nin kendisini 3 ay boyunca taciz ettiğini iddia ederek, Mardin Valiliği’ne şikayet dilekçesi verdi. Dilekçenin incelenmesinin ardından M.E.D. açığa alındı, adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.