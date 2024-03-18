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Meteoroloji'den 10 ile sarı kodlu uyarı

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Meteoroloji'den yayınlanan son raporda Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Van, Batman ve Şırnak için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Meteoroloji'den 10 ile sarı kodlu uyarı mask
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Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre, yurdun güney ve doğusunun yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın batı kıyıları ve Tokat çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

SARI KODLU UYARI

Yurdun güneydoğu kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Van, Batman ve Şırnak için sarı kodlu uyarıda bulundu. 

Kaynak: Haber Merkezi
# Antalya, Son, Yer, yağmur, sağanak, meteoroloji

18 Mar 2024 - 17:10 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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