18 Mar 2024 - 16:51- Gündem G:

Armağan Çağlayan bakan Şimşek'e isyan etti!

ABONE OL Google News Sayfamız

Armağan Çağlayan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sosyal medyada paylaştığı yazıya dayanamayıp cevap verdi. İşte o açıklama...

Armağan Çağlayan bakan Şimşek'e isyan etti! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Youtube'da yaptığı yayınlarla gündeme gelen Armağan Çağlayan sosyal medyada da oldukça aktif. Politikayı ve ekonomiyi de yakından takip eden Çağlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sözlerini paylaşarak sitem etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Enflasyonist yeni vergi olmayacak, KDV, yeni kurumlar vergisi olmayacak. Tüketim yönlü kredileri kısacağız. Kredi kaynağını tüketime değil, üretime yönlendireceğiz. Enflasyon Temmuz 3'ünden itibaren düşmeye başlayacak" sözlerini gören Çağlayan kendini tutamadı.

Armağan Çağlayan bu sözlere "Kredi kartlarıyla ilgili bir düzenleme de olmayacaktı! Ama oldu. Üstelik sessiz ve derinden!" diyerek sitemde bulundu.

Kaynak: MYNET
# açıklama, armağan çağlayan, Bakan, şimşek, Sosyal, Kredi, ilgili, Bir, Gelen, etti

18 Mar 2024 - 16:51 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Armağan Çağlayan bakan Şimşek'e isyan etti! mask
Armağan Çağlayan bakan Şimşek'e isyan etti!
Alanya’da Şehitlik Alanı ve Anıt Projesi’nin temeli düzenlenen törenle atıldı mask
Alanya’da Şehitlik Alanı ve Anıt Projesi’nin temeli düzenlenen törenle atıldı
13 düzensiz göçmen Antalya'da yakalandı mask
13 düzensiz göçmen Antalya'da yakalandı
Antalya'da şüpheli ölüm! 68 yaşındaki adam evinde ölü bulundu mask
Antalya'da şüpheli ölüm! 68 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Serik'te feci kaza! Otomobil yayaya çarptı mask
Serik'te feci kaza! Otomobil yayaya çarptı
Alanya’da Sovyet halkları Maslenitsa Festivali'ni kutladı mask
Alanya’da Sovyet halkları Maslenitsa Festivali'ni kutladı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber