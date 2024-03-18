Armağan Çağlayan bakan Şimşek'e isyan etti!

Youtube'da yaptığı yayınlarla gündeme gelen Armağan Çağlayan sosyal medyada da oldukça aktif. Politikayı ve ekonomiyi de yakından takip eden Çağlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sözlerini paylaşarak sitem etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Enflasyonist yeni vergi olmayacak, KDV, yeni kurumlar vergisi olmayacak. Tüketim yönlü kredileri kısacağız. Kredi kaynağını tüketime değil, üretime yönlendireceğiz. Enflasyon Temmuz 3'ünden itibaren düşmeye başlayacak" sözlerini gören Çağlayan kendini tutamadı.

Armağan Çağlayan bu sözlere "Kredi kartlarıyla ilgili bir düzenleme de olmayacaktı! Ama oldu. Üstelik sessiz ve derinden!" diyerek sitemde bulundu.

Kaynak: MYNET