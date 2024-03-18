- Asayiş

Antalya'da intihar ettiği iddia edilmişti; korkunç gerçek ortaya çıktı

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Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde birlikte alkol alan 3 arkadaştan Sercan Baki D. (26), tabancayla Arda Bağuç'u (17) başından vurdu. Polise Bağuç'un intihar ettiğini söyleyen Sercan Baki D. ve arkadaşı Enes Emre K. (19), çelişkili ifadeler üzerine sorguya alındı. Enes Emre K. ifadesinde, arkadaşını Sercan Baki D.'nin öldürdüğünü söyledi.

Antalya'da intihar ettiği iddia edilmişti; korkunç gerçek ortaya çıktı mask
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Oto yıkamacıda 2 hafta önce işe başlayan Arda Bağuç, Sercan Baki D., Enes Emre K. (19), kaldıkları konteynerde birlikte alkol almaya başladı. Telefonda kız arkadaşıyla konuşan Sercan D.'nin elindeki tabanca, Arda Bağuç'un başına doğru tuttuğu sırada ateş aldı. Tabanca sesini duyanların ihbarıyla bölgeye ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi, Arda Bağuç'un hayatını kaybettiğini belirledi.

VURULDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Bağuç'un arkadaşları ifadelerinde, arkadaşlarının intihar ettiğini iddia etti. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, tabancanın bulunduğu konum ile ateş edilen noktanın farklılık gösterdiğini belirledi. 

Gözaltına alınarak Cinayet Büro Amirliğine götürülen ikiliden Enes Emre K.'nın ifadesinde, Sercan Baki D.'nin Bağuç'a tabancayla ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Enes Emre K.'nin "Sercan akşam alkol aldığımız esnada kız arkadaşıyla konuşuyordu. Elinde tabanca vardı. Bizimle çok fazla iş yapacağını, bizim onun aslanları olduğumuzu dile getirdi. Bir anda ne olduğunu anlamadım ve başına doğruttuğu tabanca ateş aldı" dediği belirtildi.

SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Sercan Baki D. ise suçlamaları kabul etmedi. Sercan Baki D.'nin 7 ayrı suçtan, Enes Emre K.'nın ise kasten yaralama suçundan kaydı olduğu belirlendi. Sercan Baki D. ve Enes Emre K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

# etti, Gelen, Bir, sağlık, başladı

18 Mar 2024 - 16:31 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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