13 düzensiz göçmen Antalya'da yakalandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde, yasa dışı yollarla Kızılhisar (Meis) Adası'na geçmeye çalışan 13 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Gürmenli Adası açığında lastik botla yasa dışı yollarla Kızılhisar'a geçmeye çalışan Suriye uyruklu göçmen kaçakçısı ve 13 düzensiz göçmen tespit edildi.
Yakalanan düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği, şüphelinin ise adliyeye sevk edileceği belirtildi.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.