Trafikte tartıştığı sürücüyü vurdu

İstanbul Bayrampaşa'da görevde olmayan polis memuru ile otomobil sürücüsü arasında yol verme kavgası çıktı. Çıkan kavgada, polis tabancasıyla otomobil sürücüsünün bacağına ateş etti. Sürücü, bacağına isabet eden kurşunla hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: DHA