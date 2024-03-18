- Asayiş

Trafikte tartıştığı sürücüyü vurdu

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İstanbul Bayrampaşa'da görevde olmayan polis memuru, trafikte tartıştığı bir kişiyi silahla ateş ederek yaraladı.

Trafikte tartıştığı sürücüyü vurdu mask
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İstanbul Bayrampaşa'da görevde olmayan polis memuru ile otomobil sürücüsü arasında yol verme kavgası çıktı. Çıkan kavgada, polis tabancasıyla otomobil sürücüsünün bacağına ateş etti. Sürücü, bacağına isabet eden kurşunla hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: DHA
# ilgili, etti, devam, Gelen, Polis, İstanbul

18 Mar 2024 - 16:12 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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