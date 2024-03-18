18 Mar 2024 - 16:10- Gündem G:

Antalya'da şüpheli ölüm! 68 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

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Kepez'de müstakil evde yalnız yaşayan adamın cansız bedenine ulaşıldı.

Antalya'da şüpheli ölüm! 68 yaşındaki adam evinde ölü bulundu mask
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Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

İddiaya göre, Yenidoğan Mahallesi Dumlupınar Caddesi'ndeki müstakil evde yalnız yaşayan Mustafa İ'den (68) haber alamayan oğlu A.İ. dün gece yemek alarak babasının yanına gitti. A.İ. babasının evde uyuduğunu görünce yan odaya geçerek uyudu.

A.İ, sabah saatlerinde uyandırmaya çalıştığı babasının tepki vermemesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı incelemede, Mustafa İ'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Belediye tabibinin ölümü şüpheli bulması üzerine, Mustafa İ'nin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaynak: AA
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18 Mar 2024 - 16:10 AA Antalya- Gündem

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